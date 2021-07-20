ضربة موجعة لمنتخب هولندا لكرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو

أعلنت شريدا سبيتسه خروجها من تشكيلة منتخب هولندا للسيدات لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها خلال التدريبات أمس الاثنين، لتوجه ضربة موجعة لآمال بلادها في تحقيق الذهبية الأولمبية.

وقالت سبيتسه لوسائل إعلام هولندية اليوم الثلاثاء بعد إصابتها بتمزق في الأربطة عقب التحام خلال التدريبات: "حلمي الكبير تبخر فجأة، الكلمات تعجز عن التعبير عن المرارة التي أشعر بها حاليا".

وأضافت: "كنت أبذل قصارى جهدي دائما في الالتحامات خلال التدريبات، ولكن عانيت هذه المرة من سوء الحظ، إنها انتكاسة كبيرة لي وللمنتخب".

وأبدت سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي تعاطفها مع سبيتسه، وقالت، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "كرة القدم كانت محور حياتها كلها وكانت تسعى للتألق في هذه الألعاب. إنه أمر مؤلم لها وضربة موجعة للفريق. إنها لاعبة مهمة جدا داخل وخارج الملعب".

وستحل جويل سميتس لاعبة فولفسبورغ محل سبيتسه في البطولة، التي تسته هولندا مشوارها فيها بمواجهة زامبيا غدا الأربعاء.