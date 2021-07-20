ياري مينا: سأظل أحترم ميسي

أكد اللاعب ياري مينا، مدافع فريق إيفرتون الإنجليزي، أنه يكن كل الاحترام لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، رغم ما حدث بينهما في بطولة كوبا أمريكا.

والتقى اللاعبان في مباراة الأرجنتين وكولومبيا، وعندما أهدر ياري مينا ركلة جزاء سخر منه ميسي، بحسب صحيفة "ديلي بوست" البريطانية.

لكن ياري مينا، علق على ذلك مؤكدا أن ما فعله ميسي يمكن أن يحدث في أي لحظة خلال مباريات كرة القدم.

وتابع: "الحياة تدور ولكل منا فرصة للانتقام، لكني أشعر بالهدوء الداخلي لأن ميسي شخصية عظيمة.

واستطرد: "لقد التقيت به في برشلونة وله فضل علي وقام بدعمي وسأظل احترمه".

وتقول الصحيفة إن ميسي سخر من مينا عندما أضاع ركلة الجزاء خلال المباراة.

وقال ميسي موجها حديثه لياري مينا بسخرية بعدما أضاع ركلة الجزاء: "لماذا لا ترقص الآن؟".

وأثار هذا التعليق، خلال بطولة كوبا أمريكا، ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رد ياري مينا كان بالتأكيد على أنه لا توجد خلافات شخصية بينهما وأن ما حدث انتهى داخل الملعب.