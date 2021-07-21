اللجنة الأولمبية الدولية تعترف باتحادات عراقية جديدة

أدرجت اللجنة العمومية للجنة الأولمبية الدولية، يوم أمس الثلاثاء، اتحادات عراقية جديدة في قائمة الاعتراف، خلال اجتماعها في العاصمة طوكيو.

قال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، إن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية اعترفت رسمياً باتحاد الموي تاي واتحاد الكيك بوكسنغ واتحاد السامبو"، وفقا لـ "وكالة الأنباء العراقية".

وأضاف علك: "تم الاعتراف بهذه الاتحادات رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية"، مشيرا إلى أنه "بهذا الاعتراف أصبحت تلك الرياضات أولمبية رسميا".

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب. وكان من المقرر إقامتها العام الماضي، ولكن بسبب جائحة الفيروس التاجي، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.