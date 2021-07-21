البرازيلية مارتا أول لاعبة تسجل في خمس نسخ متتالية للأولمبياد

أصبحت البرازيلية مارتا أول لاعبة كرة قدم تسجل في 5 نسخ متتالية للألعاب الأولمبية بعد أن أحرزت هدفين ساهما بفوز ساحق لمنتخب بلادها على الصين وبنتيجة كبيرة بلغت حصيلتها 5 أهداف نظيفة في استاد "مياغي" اليوم الأربعاء.

وافتتحت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما التسجيل في المباراة، ضمن المجموعة السادسة، في الدقيقة التاسعة من متابعة لكرة مرتدة وأضافت ديبينيا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

© REUTERS / MOLLY DARLINGTON أولمبياد طوكيو 2020 - كرة القدم - سيدات - المجموعة السادسة - الصين - البرازيل.

وسجلت مارتا هدفها الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة من زاوية ضيقة في الدقيقة 74 قبل أن تنفذ أندريسا ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 82 ثم أكملت بياتريز الخماسية في الدقيقة 89.

مارتا تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة كرة قدم عبر التاريخ بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم 5 مرات وهو رقم قياسي، وأحرزت هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004 وبعد ثنائية اليوم رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا في الألعاب الأولمبية.

كما دخلت زميلتهن فورميغا (43 عاما) التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة كرة قدم تشارك في 7 نسخ للأولمبياد.

وتأمل فورميجا في تكليل مسيرتها بالفوز بميدالية ذهبية بعد الحصول على فضية في 2004 و2008 فيما انتهت مشاركتها في نسخة ريو 2016 على أرضها بمأساة عقب خسارة البرازيل في قبل النهائي والميدالية البرونزية.