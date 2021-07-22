صورة كاسياس أمام حائط البراق تثير جدلا

نشر كاسياس صورة له أمام حائط البراق حملت عنوان "حائط المبكى".
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لتثير الصورة موجة من ردود الأفعال والانتقادات، وعلق صاحب الحساب باسم "لينا"، قائلا "من اليوم خلاص أنا كرهت كاسياس".
من اليوم انا خلاص كرهت كاسياس 😭— 𓂆 لينا (@linaemadhamdan) July 20, 2021
وعلق صاحب حساب حمل اسم "منجو"، قائلا "اخصصص بس يا كاسياس".
اخصصص بس يا كاسياس https://t.co/Xfdbjm5QDx— منجو🥭 (@Mohd_Mango) July 20, 2021
يذكر بأن كاسياس حضر إلى تل أبيب للمشاركة كضيف شرف في إطار دوره الجديد كسفير لمؤسسة "ريال مدريد"، بعد اعتزاله كرة القدم قبل عامين، لحضور مباراة "الكلاسيكو الأسطورية" التي خاضها أساطير ريال مدريد وبرشلونة السابقين.
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