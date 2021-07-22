صورة كاسياس أمام حائط البراق تثير جدلا

أثار نجم المنتخب الإسباني، حارس "ريال مدريد" السابق، إيكر كاسياس، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد صورة نشرها وهو أمام حائط البراق.

نشر كاسياس صورة له أمام حائط البراق حملت عنوان "حائط المبكى".

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لتثير الصورة موجة من ردود الأفعال والانتقادات، وعلق صاحب الحساب باسم "لينا"، قائلا "من اليوم خلاص أنا كرهت كاسياس".

من اليوم انا خلاص كرهت كاسياس 😭 — 𓂆 لينا (@linaemadhamdan) July 20, 2021

وعلق صاحب حساب حمل اسم "منجو"، قائلا "اخصصص بس يا كاسياس".

يذكر بأن كاسياس حضر إلى تل أبيب للمشاركة كضيف شرف في إطار دوره الجديد كسفير لمؤسسة "ريال مدريد"، بعد اعتزاله كرة القدم قبل عامين، لحضور مباراة "الكلاسيكو الأسطورية" التي خاضها أساطير ريال مدريد وبرشلونة السابقين.