مصر تقتنص نقطة ثمينة من إسبانيا بتعادلها في أولمبياد طوكيو

وحصد منتخبا مصر وإسبانيا أول نقطة في هذه المجموعة، قبل لقاء الأرجنتين وأستراليا في نفس المجموعة.
وفشلت إسبانيا في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية على مدار 90 دقيقة، بينما خرج الثنائي داني سيبايوس وأوسكار مينجوزا، لاعبي إسبانيا للإصابة في الشوط الأول.
أداء دفاعي قوي من منتخب مصر في بداية مشواره بالأولمبياد 🛡️— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 22, 2021
أول نقاط بطل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو 2020 👏#Tokyo2020 | #TotalEnergiesAFCONU23 | @pharaohs pic.twitter.com/2qH9SWdeta
ويشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من الدول العربية كل من مصر والسعودية، حيث تلعب السعودية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.
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