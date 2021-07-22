مصر تقتنص نقطة ثمينة من إسبانيا بتعادلها في أولمبياد طوكيو

انتهت مواجهة المنتخب المصري والمنتخب الإسباني لكرة القدم بالتعادل السلبي دون أهداف، اليوم الخميس 22 يوليو/ تموز، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وحصد منتخبا مصر وإسبانيا أول نقطة في هذه المجموعة، قبل لقاء الأرجنتين وأستراليا في نفس المجموعة.

وفشلت إسبانيا في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية على مدار 90 دقيقة، بينما خرج الثنائي داني سيبايوس وأوسكار مينجوزا، لاعبي إسبانيا للإصابة في الشوط الأول.

أداء دفاعي قوي من منتخب مصر في بداية مشواره بالأولمبياد 🛡️



أول نقاط بطل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو 2020 👏#Tokyo2020 | #TotalEnergiesAFCONU23 | @pharaohs pic.twitter.com/2qH9SWdeta — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 22, 2021

ويشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من الدول العربية كل من مصر والسعودية، حيث تلعب السعودية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.