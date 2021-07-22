المنتخب السعودي يتعثر أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

تعثر المنتخب السعودي الأولمبي في بداية انطلاقته بخسارة أمام كوت ديفوار 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "يوكوهاما" ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسجل المدافع السعودي عبد الله العمري بالخطأ في مرماه الهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة (39)، قبل أن يتعادل سالم الدوسري في الدقيقة (44).

وفي الدقيقة (66) استطاع نجم وسط ميدان ميلان الإيطالي فرانك كيسيي تسجيل الهدف الثاني لكوت ديفوار مانحا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشاركته الأولمبية.

Amad Assist for Ivory Coast.. My boy 🤩🤩 pic.twitter.com/fC1sZZID5e — IYAWO B. SANCHO (@_nseobong) July 22, 2021

بهذا الفوز تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط مؤقتا بانتظار المواجهة المرتقبة بين المنتخب البرازيلي حامل اللقب مع المنتخب الألماني.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب كوت ديفوار أبوبكر دوبيا والصفراء لسلمان الفرج.

وتقاسم المنتخبان شوطي المباراة، حيث كان الأول سعوديا من حيث السيطرة والاستحواذ، والثاني لمنتخب الأفيال الذي استطاع أن يترجم سيطرته إلى تسجيل هدف الفوز.