المغرب يستبعد الملاكمة خديجة المرضي من أولمبياد طوكيو

قرر الأطباء في المغرب عدم منح الموافقة للملاكمة خديجة المرضي للذهاب إلى طوكيو من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية، مؤكدين أن مشاركتها قد تعرض حياتها للخطر.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن الأطباء أشاروا إلى أن الملاكمة صاحبة برونزية بطولة العالم الأخيرة، قد تواجه مشاكل خطيرة خصوصا إذا تلقت ضربة فوق الحزام من طرف الخصم.

هذا وعملت خديجة المرضي جاهدة للتواجد في طوكيو رغم الحمل والولادة بعملية قيصرية الشهر الماضي، إذ تمكنت من إنقاص 18 كيلوغراما في وقت وجيز.

ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب. وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، ولكن بسبب جائحة الفيروس التاجي، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.