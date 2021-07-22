الأطباء يحسمون مستقبل كريستيان إريكسن مع كرة القدم بعد أزمته الأخيرة

كشفت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة الإيطالي، اليوم الخميس، عن قرارها الفاصل في ما يتعلق بإمكانية عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لممارسة اللعبة.

تعرض الدولي الدنماركي لأزمة قلبية مفجعة خلال المباراة الأولى لبلاده في كأس أوروبا، لكن التدخل السريع لأفراد الطاقم الطبي والإسعاف، ساهم في إنقاذ حياته.

وقالت اللجنة الطبية الإيطالية، اليوم، إن اللاعب ليس مؤهلا للعب في الدوري الإيطالي "سيري أ" ما يعني انتهاء مشواره مع إنتر ميلان، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

تعرض اللاعب لأزمة قلبية وسقط أرضا خلال مباراة الدنمارك الأولى في النهائيات القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن، واحتاج إلى إعادة إنعاش على أرض الملعب، قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

يرسل الجهاز نبضات كهربائية عندما يكون معدّل ضربات القلب بطيئا جدا، وذلك لتجنب السكتة القلبية. لكن هذا الجهاز سيمنعه من مواصلة اللعب في الدوري الإيطالي في حال تعافيه الكامل وعودته إلى الملاعب بحسب ما أكده رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإيطالي.

وقال فرانشيسكو براكونارو في تصريح لإذاعة "كيس كيس" التي تبث من نابولي: "في إيطاليا، لدينا قواعد متحفظة للغاية بشأن صحة اللاعبين، ولا يمكن أن يكون إريكسن مؤهلا. إذا تم حل المشكلة القلبية وأزيل جهاز تنظيم دقات القلب، فيمكنه العودة الى إنتر".