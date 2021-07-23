الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تتبع قرار محكمة التحكيم بشأن العقوبات ضد روسيا

أعلن ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، اليوم الجمعة، أن الوكالة بصفتها المدعي العام، تتبع قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن العقوبات ضد الجانب الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال ويتولد بانكا للصحفيين: "نحن النيابة العامة، كما أعلنت، هذه هي العقوبات التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضية. نحن خاضعون لقرار المحكمة".

واضاف ويتولد بانكا: "نحن نراقب الوضع ونتابع تنفيذ قرار المحكمة، وفيما يتعلق بوكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" فقد فعلوا الكثير بالفعل".

وتابع: "لقد أنهت المحكمة بعض القضايا - من ناحية، وهذه لحظة إيجابية. لكننا بالطبع ما زلنا مستائين من تخفيض العقوبة من أربع سنوات إلى سنتين، وسماح المحكمة للروس بالمنافسة بزي رسمي بلون علم بلادهم. لكن هذا ما هو عليه. نحن لا نقرر هنا".

هذا ولن يتمكن الرياضيون الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم الروسي لغاية 16 كانون الثاني/ ديسمبر 2022، وفقًا لقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بسبب النزاع بين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ووكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا).

ووفقًا لتقارير إعلامية، أنه على الرغم من إمكانية خفض العقوبات لكنها ستؤثر على الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو وألعاب 2022 في بكين، وكذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وفي وقت سابق، أوضح عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، أنه تم إعلان حرب هجينة على روسيا، فمن خلال قرار اللجنة الأولمبية الدولية تم توجيه ضربة لصورة روسيا في الرياضة.