متسابقة روسية تتعرض للإغماء في أولمبياد طوكيو

تعرضت المتسابقة الروسية، سفيتلانا جومبويفا، اليوم الجمعة، للإغماء مباشرة بعد انتهاء الجولة التأهيلية في منافسات القوس والسهم في أولمبياد طوكيو، جراء الطقس الحار.

وسارع فريق جومبويفا إليها لتقديم المساعدة ووضع أكياس من الثلج على رأسها لتستعيد نشاطها، وتم إخراجها من الملعب بشكل سريع، وفقا لما نقله موقع "championat" الروسي.

من جانبه، قال مدربها ستانيسلاف بوبوف للصحفيين: "نتمنى أن تكون بخير، اكتشفنا أنها لم تستطع الوقوف طيلة اليوم في الطقس الحار".

وأضاف: "إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، كنا نتدرب في فلاديفوستوك في طقس مماثل قبل المجيئ إلى هنا، لكن الرطوبة الموجودة هنا لعبت دورا".

وقالت بطلة العالم الروسية، الحائزة على الميدالية في أولمبياد 2016، كسينيا بيروفا: "إن زميلتها جومبويفا تعافت بشكل جيد وستتمكن من استكمال المنافسات"، مضيفة: "سفيتلانا على ما يرام الآن".

وتشهد العاصمة اليابانية طوكيو، ارتفاعا في درجة الحرارة، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها لتصل إلى حوالي 33 درجة مئوية في ميدان الرماية، بالإضافة أيضا إلى التحديات التي يواجهها المتسابقون في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.