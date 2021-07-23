السويسري كريم حسين يغيب عن أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

وسقط حسين (32 عاما) الذي توج ببطولة أوروبا في بلاده في 2014 في اختبار للكشف عن العقاقير والمنشطات خضع له في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان: "بناء على طلب من الوكالة السويسرية لمكافحة المنشطات فرضت هيئة الانضباط الأولمبية السويسرية إيقافا لمدة تسعة أشهر على كريم حسين".
وأضاف البيان: "الإيقاف مستمر منذ 16 يوليو/ تموز 2021 مع بداية الإيقاف المؤقت وهو يطبق على جميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالرياضة".
وردا على ذلك كتب العداء السويسري عبر حسابه الرسمي "تويتر":
"تبخر حلمي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، أوقفت لمدة تسعة أشهر".
Mein Traum von den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Ich wurde für 9 Monate gesperrt. Eine Lutschtablette (Gly-Coramin) enthielt eine unerlaubte Substanz. Ich habe einen folgenschweren Irrtum begangen. Es tut mir leid. Aber wer mich kennt, weiss, ich mache weiter. pic.twitter.com/MoGdaM7QTB— Kariem Hussein (@kariem_hussein) July 23, 2021
هذا ويذكر أن فعاليات أولمبياد طوكيو تأجل لمدة عام كامل بسبب ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتقرر إقامتها هذه السنة في الفترة من 23 يوليو/ تموز الجاري إلى 8 أغسطس/ آب المقبل وسط مشاركة نحو 19 ألف رياضي وتخفيض عدد المرافقين إلى 41 ألف شخص.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)