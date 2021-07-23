السويسري كريم حسين يغيب عن أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن العداء السويسري (من أصول مصرية)، كريم حسين، بطل أوروبا السابق في سباق الـ 400 متر حواجز، سيغيب عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية في طوكيو، بعد إيقافه لمدة تسعة أشهر بسبب مخالفة تعاطي المنشطات.

وسقط حسين (32 عاما) الذي توج ببطولة أوروبا في بلاده في 2014 في اختبار للكشف عن العقاقير والمنشطات خضع له في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة الأولمبية السويسرية في بيان: "بناء على طلب من الوكالة السويسرية لمكافحة المنشطات فرضت هيئة الانضباط الأولمبية السويسرية إيقافا لمدة تسعة أشهر على كريم حسين".

وأضاف البيان: "الإيقاف مستمر منذ 16 يوليو/ تموز 2021 مع بداية الإيقاف المؤقت وهو يطبق على جميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالرياضة".

وردا على ذلك كتب العداء السويسري عبر حسابه الرسمي "تويتر":

"تبخر حلمي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، أوقفت لمدة تسعة أشهر".