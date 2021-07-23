وفاة المدرب الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم

توفي مايك سميث، المدرب الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم، عن عمر ناهز 83 عاما، حسبما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

ونقل موقع "مبتدا" عن الاتحاد الويلزي لكرة القدم نعيه لمايك سميث، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في مجال كرة القدم.

وتوجه الاتحاد بالعزاء لعائلة سميث في بيان قال فيه: "إن قلوب الجميع في الاتحاد الويلزي لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء مايك سميث في هذا الوقت الحزين".

يشار إلى أن سميث هو آخر مدير فني أجنبي نجح في التتويج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قاد المنتخب للتتويج ببطولة أمم أفريقيا عام 1986 في استاد القاهرة بركلات الترجيح على حساب الكاميرون.

وكان الراحل سميث قد بدأ ممارسة كرة القدم كهاو مع فريق كورنثيان كاجوالز، وواصل مسيرته إلى أن أصبح أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الويلزي الذي وصل تحت إشرافه لربع نهائي كأس أوروبا عام 1976 قبل أن يخرج على يد يوغوسلافيا، ثم درّب نادي هال سيتي لمدة 3 سنوات.