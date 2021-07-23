ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس "كورونا"

أعلن ريال مدريد في بيان، اليوم الجمعة، أن نتيجة فحص "كوفيد-19" لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة ظهرت إيجابية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ونشر ريال مدريد بيانا بموقعه الخاص على الانترنت، معلنا فيه إصابة الفرنسي بفيروس "كورونا".

Comunicado Oficial: Karim Benzema#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2021

يذكر بأن الفرنسي شارك برفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا التي توج بها المنتخب الإيطالي.

وخرج المنتخب الفرنسي من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام المنتخب السويسري بضربات الجزاء الترجيحية.

ونجح كريم بنزيمة خلال الموسم الماضي في تسجيل 30 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.