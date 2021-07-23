الإنجليزي كين قد يصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم

فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دانيال ليفي اتصل باللاعب هاري كين ووكيله قبل أسبوع وأبلغهما بتغيير رأيه، والاستعداد لبيع الدولي الإنجليزي هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة بأن اللاعب كان سعيدا لأنه لم يرغب بمغادرة توتنهام بشروط سيئة.
2️⃣3️⃣ goals— Premier League (@premierleague) May 23, 2021
1️⃣4️⃣ assists@HKane with his @CocaCola_GB Golden Boot and Playmaker awards 👏 pic.twitter.com/HLkAbgpdrG
وبحسب المصدر المذكور، فإن صفقة هاري كين إذا تمت مع مانشستر سيتي يمكن أن تقارب 160 مليون جنيه إسترليني، أي 188 مليون يورو، مما يعني أنه سيصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ متقدما على كيليان مبابي (180 مليون يورو) وخلف نيمار (222 مليون يورو).
وسيحصل الإنجليزي على راتب أسبوعي يصل لنحو 468 ألف يورو، أي ما يقارب 1,9 مليون يورو شهريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)