الإنجليزي كين قد يصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم

أصبح الإنجليزي هاري كين، على بعد خطوة من الانتقال الى مانشستر سيتي، بعدما وافق رئيس نادي توتنهام الذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الإنجليزي، على انتقاله مقابل 188 مليون يورو.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن دانيال ليفي اتصل باللاعب هاري كين ووكيله قبل أسبوع وأبلغهما بتغيير رأيه، والاستعداد لبيع الدولي الإنجليزي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب كان سعيدا لأنه لم يرغب بمغادرة توتنهام بشروط سيئة.

2️⃣3️⃣ goals

1️⃣4️⃣ assists@HKane with his @CocaCola_GB Golden Boot and Playmaker awards 👏 pic.twitter.com/HLkAbgpdrG — Premier League (@premierleague) May 23, 2021

وبحسب المصدر المذكور، فإن صفقة هاري كين إذا تمت مع مانشستر سيتي يمكن أن تقارب 160 مليون جنيه إسترليني، أي 188 مليون يورو، مما يعني أنه سيصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ متقدما على كيليان مبابي (180 مليون يورو) وخلف نيمار (222 مليون يورو).

وسيحصل الإنجليزي على راتب أسبوعي يصل لنحو 468 ألف يورو، أي ما يقارب 1,9 مليون يورو شهريا.