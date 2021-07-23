بايرن ميونيخ يتبرع بأكثر من مليون يورو لمتضرري الفيضانات في ألمانيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن خوض مباراة ودية أمام شالكه، على أن يتبرع بـ1.1 مليون يورو للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي وبالأخص في غربي ألمانيا.

وبغض النظر عن عائدات اللقاء فإن بايرن ميونيخ، سيتبرع بالمبلغ للمتضررين في ولايتي شمال الراين-وستفاليا، وراينلاند بالاتينات الأكثر تضررا من الفيضانات.

Benefizspiel gegen den FC Schalke 04: FC Bayern spendet 1,1 Millionen Euro für Hochwasseropfer.



🔗 https://t.co/Di50cH6m3d — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2021

وصرح رئيس نادي بايرن، هيربرت هاينر قائلا: "في وضع كهذا، ينبغي أن يتحد الجميع، كرة القدم تعيش على التضامن والمسؤولية الاجتماعية"، موجها الشكر لنادي شالكه لانضمامه فورا إلى المبادرة.

ولم يُحَدَّد موعد المباراة الودية حتى الآن؛ لذا سيتبرع بايرن بالمبلغ قبل المباراة للمنظمات المسؤولة عن تسليم المساعدات المادية للضحايا والمتضررين.

يذكر بأن قوات من الجيش والشرطة الألمانية ساهمت في جهود الإنقاذ باستخدام الدبابات من أجل إخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.