4 رياضات جديدة في أولمبياد طوكيو 2021

أضيفت أربع رياضات جديدة، في أولمبياد طوكيو 2021، الذي انطلق اليوم الجمعة، في العاصمة اليابانية.

وتشهد دورة الألعاب الأولمبية إضافة 4 رياضات دفعة واحدة في دورات الألعاب الأولمبية، وهي الكاراتيه، والتزلج على الألواح، والتسلق الرياضي، وركوب الأمواج، بحسب موقع "إيه بي سي".

يذكر أن فعاليات أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام كامل بسبب ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتقرر إقامتها هذه السنة في الفترة من 23 يوليو/ تموز الجاري إلى 8 أغسطس/ آب المقبل، وسط مشاركة نحو 19 ألف رياضي وتخفيض عدد المرافقين إلى 41 ألف شخص.