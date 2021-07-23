من هي الرياضية حاملة علم السعودية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

تقدمت الرياضية السعودية، ياسمين عمرو الدباغ، وفد بلادها المشارك في الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والذي يعتبر الأكبر في تاريخها.

وحملت الدباغ العلم السعودي برفقة الرياضي علي رضا والذي ينافس في سباق التجديف، خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وياسمين عمرو الدباغ، التي حملت علم المملكة في حفل الافتتاح، من مواليد 22 أيلول/ سبتمبر 1997 (23 عاما)، وتمارس رياضة ألعاب القوى تخصص 100 متر والمسافات القصيرة وتشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية.

لحظة دخول الوفد #السعودي المشارك في اولمبياد طوكيو 🤩🤩🤩!



🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/n64pyaAbij — عبدالعزيزالسديري (@abdulaziz105) July 23, 2021

وشاركت العداءة ياسمين عمرو الدباغ في عدة مسابقات خارج السعودية، حيث شاركت في سباق 60 مترا في كل من إيتون (بريطانيا 1 ديسمبر 2019)، ولي فالي (بريطانيا 1 يناير و19 يناير 2020) وإيتون (بريطانيا (2 فبراير 2020).

وحققت ياسمين أفضل توقيت لها في مسافة 60 مترا بزمن يبلغ 8 ثوان و55 جزءا في المئة من الثانية، وأفضل زمن في مسافة 100 متر بـ13 ثانية.

وتعتبر ياسمين عمرو الدباغ بطلة السعودية في سباق 100 متر بزمن 13 ثانية و24 جزء في المئة من الثانية وحققت اللقب في 4 حزيران/يونيو الماضي.

كما شاركت ياسمين في البطولة العربية لألعاب القوى في تونس، في يونيو الماضي، في سباقات 100 و200 و100 متر تتابع 4 مرات.

هذا وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب. وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.