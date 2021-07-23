الرياضة تجمع ما تفرقه الحروب... لقاء الأخوين السوريين في أولمبياد طوكيو

التقى الأخوان السوريّان محمد وعلاء ماسو، اليوم الجمعة، في أولمبياد "طوكيو 2020" بعد أن فرقتهما الحرب في سوريا، حيث أتى اللاعب محمد ماسو ليمثل بلاده ضمن الوفد السوري، بينما شقيقه علاء يلعب في الفريق الأولمبي للاجئين على مستوى العالم.

محمد ماسو، هو لاعب الترياتلون (السباحة، الجري، والدراجة الهوائيّة) السوري، وهو اللاعب السوري الوحيد الذي تأهل في لعبة الترياتلون وهو ممثل عن بلاده في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، أما شقيقه علاء فيشارك في هذه البطولة ممثلا عن اللاجئين في العالم في رياضة السباحة.

البحر كان طريقهما وأصبح بداية مشوارهما

تجربة الأخوين محمد وعلاء بدأت بعد أن قررا شق طريقهما عبر البحر، ليصلا إلى ألمانيا في الفترة التي كانت سوريا تعيش ويلات الحرب، حيث غادرا مكرهين ومرغمين.

الشقيقان السوريان محمد وعلاء ماسو يلتقيان أخيرًا في افتتاح أولمبياد طوكيو



محمد ماسو يلعب تحت العلم السوري وأتى ضمن الوفد السوري بينما شقيقه علاء يلعب في الفريق الأولمبي للاجئين على مستوى العالم pic.twitter.com/iIpSFOIRq4 — تسلل (@tsallol) July 23, 2021

واليوم هما ممثّلان لبلدهما، سوريا، في منافسات أولمبياد "طوكيو 2020" برياضة الترياتلون والسباحة.