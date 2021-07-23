صحيفة: محمد صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن نية اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، اعتزامه ترك ليفربول.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح، يفضل الرحيل قبل نهاية عقده عن ليفربول، حيث إنه لا يخطط للاعتزال بين أسوار ملعب "آنفيلد".

وأضاف التقرير أن اللاعب المصري يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحد جديد بشكل أكبر، على الرغم من أنه يعشق نادي ليفربول، فإنه يفضل أن يكون الريدز نهاية رحلته.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إجراء صلاح لعدد من المقابلات، خلال الأشهر الـ12 الماضية، والتي شهدت تلميحات عن الخطوة التالية في مسيرته.

وأوضحت أن محمد صلاح يرغب في الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين، لافتة إلى أنه سيحصل على ذلك التقدير من أندية مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، إلا أن الأوضاع المالية في الناديين تحول دون ذلك.