ريان غيغز ينفي اعتداءه على صديقته كيت غريفل

نفى لاعب مانشستر يوناتد السابق ريان غيغز مزاعم طرد صديقته السابقة عارية من غرفة في أحد الفنادق، بعد اتهامها له بخيانتها مع نساء أخريات.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب الويلزي أكد أمام المحكمة، اليوم الجمعة، إنه غير مذنب خلال استماع المحكمة في مزاعم تسببه في أضرار جسدية لصديقته السابقة كيت غريفل، والسلوك القهري والاعتداء عليها بالضرب.

وخصصت جلسة الاستماع، التي استمرت 33 دقيقة في محكمة مانشستر كراون، اليوم، والتي كان ريان غيغز ملزما بحضورها، للاستماع للادعاء بالتفصيل في تهمة السلوك القهري والاعتداء بالضرب.

واعتقل غيغز لأول مرة في القضية وأفرج عنه بكفالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقال إنه يريد تبرئة اسمه.

وأبلغ المدعي العام تيم إيفانز المحكمة بأن غيغز هدد بإرسال رسائل إلكترونية إلى أصدقاء كيت غريفل ومديريها في العمل حول علاقتهما الجنسية.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد كلاعب، وهو رقم قياسي للنادي، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.