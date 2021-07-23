باريس سان جيرمان يمدد عقد بوكيتينو وطاقمه المعاون حتى 2023

ونشر النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت المدرب بوكيتينو وطاقمه المساعد وهم يحملون قمصان النادي وهي تحمل رقم 2023، تعبيرا عن فترة تمديد النادي للمدرب وطاقمه.

Paris Saint-Germain is delighted to announce Mauricio Pochettino and his staff are now contracted to the club from the capital until 30 June 2023. ✍️🔴🔵 https://t.co/daOhYRpEh9 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 23, 2021

وقال ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لباريس سان جيرمان: "يسعدنا أن ماوريسيو قد أعاد تأكيد التزامه تجاه عائلة باريس سان جيرمان"، مضيفا أنه بعد أن تولى قيادة الفريق منذ 20 عامًا، فهو يفهم قيم النادي وطموحه ورؤيته للمستقبل "مع قيادة ماوريسيو، نحن متحمسون وواثقون مما يخبئه المستقبل".

وقال ماوريسيو بوكيتينو: "أنا سعيد حقًا، لنفسي ولموظفيي أيضًا. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نشعر بثقة النادي وسنبذل قصارى جهدنا حتى يفخر المشجعون بباريس سان جيرمان. لهذا السبب سنحاول الوصول إلى أهدافنا معًا، كواحد. قبل عشرين عاما كنت قائدا لهذا النادي واليوم أنا المدرب ... إنه حلم وقد تحقق".

وكان ماوريسيو بوكيتينو قد استلم مهام عمله كمدرب لباريس سان جيرمان في 2 يناير/كانون الثاني 2021.

خلال الأشهر الستة الأولى له في تدريب فريق باريس سان جيرمان، قاد ماوريسيو بوكيتينو الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبمجرد انتهاء مسيرته الكروية، درب الأرجنتيني في إسبانيول (2009-2012)، وساوثهامبتون (2013-2014)، ثم توتنهام (2014-2019)، وقاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 2018-2019.