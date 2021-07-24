السعودي حسين علي رضا يبلغ ربع نهائي رياضة التجديف في أولمبياد طوكيو

تأهل السعودي حسين علي رضا إلى ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني، وذلك في أول مشاركة للسعودية في هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية.

وحقق البطل السعودي توقيت بلغ 8 دقائق و6 ثوان و78 جزء في المئة من الثانية، وهو رقم أقل مما حققه في التصفيات الأولى حين حل في المركز الخامس والأخير في التصفيات الرابعة بتوقيت 7 دقائق و54 ثانية و18 جزءا في المئة من الثانية.

ألف مبروك تأهل بطلنا حسين علي رضا إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال 🚣🇸🇦..



موفق يابطل 👏🏻👏🏻



#طوكيو2020 🦅🇸🇦 #كلنا_السعودية pic.twitter.com/e9TFrcUe0N — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) July 24, 2021

ولحق البطل السعودي في ربع النهائي بالبطل المصري عبد الرزاق البنا، الذي تأهل من التصفيات صباح يوم الجمعة والعراقي الخفاجي محمد، الذي تأهل من الملحق الأول حين احتل المركز الثاني خلف أنتوغنيلي كينتين من موناكو.

😍🇸🇦



📸| في أوّل مشاركة اولمبية لرياضة التجديف السعودية، هكذا كان عبور اللاعب 'حسين علي رضا' خط النهاية نحو الدور ربع النهائي لمسابقة فردي رجال التجديف 🚣‍♀️#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/D2P8UpPxWe — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 24, 2021

وستجرى منافسات ربع النهائي صبيحة يوم الأحد المقبل في 4 تصفيات.

تقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب. وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.