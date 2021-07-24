ميسي ورونالدو يتواجهان في 8 أغسطس

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا مواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي في الثامن من أغسطس/ آب المقبل، والتي ستقام بحضور نحو 20 ألف مشجع.

ويأتي اللقاء في إطار بطولة كأس جوان غامبر 2021.

كما سيشهد اللقاء أول حضور جماهيري في "الكامب نو" معقل النادي الإسباني، منذ 7 مارس/ آذار من العام الماضي 2020، حين فاز بهدف نظيف على ريال سوسيداد في الليغا بهدف القائد ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

❗حدث تاريخي في الكامب نو يوم 8 أغسطس/آب



🏆 بطولة جوان غامبر على شكل مواجهة ثنائية بين #برشلونة ويوفنتوس بحضور 20 ألف متفرج (20٪ من الطاقة الاستيعابية)



⚽ المباراة الأولى بين فريقي السيدات في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي



⚽ المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة والنصف pic.twitter.com/8FI875DKV6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 23, 2021

ومن الممكن أن تشهد المباراة مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وجها لوجه، في حال مدد اللاعبان عقدهما مع فريقهما.

تسبق مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس جوان غامبر لعام 2021، مباراة أخرى بين فريقي السيدات في الناديين، لتكون هذه المرة الأولى تاريخيًا التي تُقام فيها مباراة للسيدات في البطولة.