هند ظاظا أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو... سورية من عمر الحرب

خرجت السورية هند ظاظا أصغر رياضية في أولمبياد طوكيو من بطولة تنس الطاولة في الجولة الافتتاحية.

وانهزمت اللاعبة السورية أمام النمساوية ليو جيا (39 عاما) بنتيجة 4-0، لكنها لم تظهر أي علامات من التوتر وحافظت على أعصابها، كما التقطت صورة سيلفي مع منافستها.

12-year old Syrian table tennis player Hend Zaza, the youngest Olympian at the Tokyo Games, hugs and takes a selfie with Austria’s Liu Jia, who is 39 and won their opening match: pic.twitter.com/zrzUezNnSS — James Wagner (@ByJamesWagner) July 24, 2021

وقالت النمساوية ليو جيا: "كانت لدي مشاعر أمومية... لم يكن الأمر يتعلق بالجانب الرياضي من هذه اللعبة أكثر من الجانب الإنساني".

“I had maternal feelings,” said Liu Jia of Austria, who defeated Hend Zaza of Syria, 12, the youngest Olympian at the Tokyo Games. “It was less about the sport side of this game and more the human side.” Loved this @ByJamesWagner item: https://t.co/ngwhGSA0nH — Inyoung Kang (@inyoungk) July 24, 2021

ظاظا هي أصغر لاعب أولمبي منذ دورة برشلونة في عام 1992، حيث ظهر لاعب التجديف كارلوس فرونت البالغ من العمر 11 عامًا مع إسبانيا.

ووصلت هند إلى الألعاب الأولمبية بعد فوزها بدورة ألعاب غرب آسيا في الأردن عام 2020، وعزت هند دخولها مجال كرة الطاولة إلى أخيها عبيدة وتشجيعه إياها.

في يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت الفتاة 12 عامًا، وستصبح أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية منذ عام 1968، وأطلق على الرياضية السورية الشابة لقب عبقرية تنس الطاولة.

في سن السابعة، شاركت في مسابقاتها الدولية الأولى. ورغم وضع سوريا السيئ خدميا بسبب سنوات الحرب، لم يمنعها حلمها من أن تصبح بطلة البلد في 4 فئات عمرية.