جماهير سان جيرمان تعارض قدوم بوغبا بلافتات..."استمع لكلام أمك"

استقبلت جماهير نادي باريس سان جيرمان الأنباء التي تتحدث عن رغبة ناديهم بشراء الفرنسي بول بوغبا، بسخط كبير تجلى من خلال لافتات علقتها الجماهير أمام ملعب النادي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود مفاوضات في مراحلها المتقدمة بين اللاعب والنادي الباريسي للانتقال إليه، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشوهدت، اليوم السبت، أمام ملعب بارك دي برانس وفي كامب دي لوج مركز تدريب باريس سان جيرمان، لافتات تعارض انضمام بوغبا.

وحملت إحدى اللافتات عبارة كتب عليها "بوغبا يجب أن تستمع إلى والدتك، فهي لا تريدك هنا. ولا نحن".

🚨🔴🔵 DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021

وكانت مجلة "أونز مونديال" الفرنسية قد أكدت أن بوغبا يريد الانتقال إلى العملاق الباريسي، وأضافت أن مانشستر يونايتد يمكن أن يوافق على بيع اللاعب هذا الصيف مقابل 60 مليون يورو، خاصة أن عقده ينتهي مع الشياطين الحمر العام المقبل.