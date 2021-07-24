مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه حتى 2024

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد مدربه النرويجي، أولي جونار سولشاير، حتى عام 2024.

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه مدد تعاقده مع سولشاير، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2024 على الأقل، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وتحت قيادة سولشاير، 48 عاما، احتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وقال المهاجم السابق الذي شارك في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد كلاعب "الكل يعلم شعوري تجاه هذا النادي وأنا سعيد جدا بالتوقيع على العقد الجديد".

وأضاف سولشاير: "هذه فترة مشجعة جدا بالنسبة ليونايتد، إذ شكلنا فريقا يجمع وبصورة متوازنة بين عناصر الخبرة والشباب الطامحين لتحقيق النجاح".

وكان سولشاير عاد إلى يونايتد كمدرب مؤقت للفريق في ديسمبر/كانون الأول 2018، خلفا لسلفه المقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم.

وفي مارس/آذار 2019، عيّن يونايتد لاعبه السابق على رأس الجهاز الفني بناء على عقد دائم مدته ثلاثة أعوام، بعد أن قاد الفريق للفوز في 14 من 19 مباراة في جميع المنافسات كمدرب مؤقت، بينما احتل الفريق المركز السادس في الدوري في نهاية الموسم.

وفي أول موسم كامل تحت قيادة سولشاير احتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز في 2019-2020، كما صعد إلى قبل نهائي كأس الرابطة المحلية وكأس إنجلترا والدوري الأوروبي.

➡ Always looking ahead.



👊 Ole insists he and his staff are constantly striving to improve as we prepare to continue our journey...#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

​وفي مايو/أيار الماضي، خسر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام فياريال الإسباني.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي في ملعبه أمام ليدز يونايتد في 14 أغسطس/آب المقبل.