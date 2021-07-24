تقارير: لاعب وسط الأهلي في طريقه إلى غلطة سراي التركي

كشفت تقارير صحفية محلية أن لاعب وسط الأهلي المصري، المالي أليو ديانغ، في طريقه إلى نادي غلطة سراي التركي، الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "الأهرام" المصرية أن هناك مفاوضات مباشرة من النادي التركي مع اللاعب المالي لانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن تلك المفاوضات لا تزال مرهونة بموافقة الأهلي.

ولفتت التقارير الصحفية إلى أن غلطة سراي التركي، عرض نحو 5 مليون دولار أمريكي، لإتمام تلك الصفقة، ولكن الأهلي طلب مبلغ لا يقل عن 6 مليون دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب.

ووضع غلطة سراي، ديانغ ضمن قائمة لاعبيه الذين يحتاجهم الموسم المقبل، بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الأحمر، وحصده معهم ألقاب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.