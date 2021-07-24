توتنهام يتعاقد مع حارس أتلانتا غوليني على سبيل الإعارة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم السبت 24 يوليو/تموز، عن تعاقده مع حارس مرمى أتلانتا الإيطالي بييرلويغي غوليني، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار جعل الانتقال الدائم.

من المتوقع أن يتحدى غوليني البالغ من العمر 26 عامًا، حارس توتنهام القوي، الفرنسي هوجو لوريس.

ويلعب الحارس الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا مع توتنهام منذ عام 2012، لكن عقده ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وقال غوليني في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي اللندني: "أنا هنا لأظهر أنني أستطيع أن أكون مستقبل توتنهام".

وتابع الحارس الإيطالي: "من الواضح، أنا الآن هنا مع هوغو. لدي احترام كبير له، إنه أسطورة هذا النادي... إنه بطل العالم".

واستمر بقوله: "بالنسبة لي، إنه امتياز، إنه لشرف كبير أن أعمل معه، تدرب معه، أنا متأكد من أنني أستطيع أن أتعلم منه الكثير".

ولعب غوليني، الذي كان جزءًا من فريق شباب مانشستر يونايتد، 32 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي لصالح أتالانتا، الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ولعب غوليني أيضًا في بطولة الدرجة الثانية مع أستون فيلا.

🗣 "I'm very happy for this opportunity."



Pierre's first interview as a Spurs player. 😎👇 pic.twitter.com/XlX7g7nOVm — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021

​وظهر لأول مرة دوليًا مع منتخب إيطاليا وهو جالس على مقاعد البدلاء في مباراة تأهيلية لبطولة أوروبا ضد البوسنة والهرسك، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقال عن فريقه الجديد: "كفريق علينا أن نكون طموحين حقًا. يجب أن نحاول الفوز بشيء ما لأنه فريق كبير، إنه ناد كبير. يجب أن يكون الفوز هو الهدف".