مدرب منتخب مصر الأولمبي يتحدث عن مواجهة الأرجنتين وسر شعوره بالراحة

تحدث المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، عن مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين، غدا الأحد 25 يوليو/ تموز، في الجولة الثانية لدور المجموعات لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال غريب في تصريحات صحفية، إن الفراعنة لا يرون مباراة الأرجنتين سهلة على الإطلاق، ولكنهم لديهم ثقة بأنهم يدرسون المنافس بصورة جيدة، قبل أي مواجهة.

وذكر غريب أنه يشعر بالراحة والسعادة الكبيرة في معسكر المنتخب، بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال غريب: "فترة التدريب والذهاب من الفندق إلى الملعب، تعتبر هي الأمور الترفيهية الوحيدة للاعبين".

وتابع: "اللاعبون هم أكثر المستفيدين من هذا الوضع التنظيمي الصارم".

واستمر بقوله: "أشعر أيضا أنا بالسعادة الكبيرة بهذا الوضع، لأنني أنام مرتاحا، لأن كل لاعب ملتزم بالبقاء في غرفته، لذا أكون مطمئنا عليه من كل شيء".

واستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في الأولمبياد، بتعادل سلبي أمام إسبانيا، فيما خسر الأرجنتين مباراته الأولى أمام أستراليا بهدفين دون رد.