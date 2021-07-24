إريكسن يجب أن يزيل جهاز تنظيم ضربات القلب من أجل عودته للملاعب

أكدت اللجنة العلمية الفنية الإيطالية لاتحاد الكرة الإيطالي أن لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لابد أن يزيل جهاز تنظيم ضربات القلب من أجل العودة إلى ناديه إنتر ميلان.

وعانى إريكسن (29 عاما) من سكتة قلبية أثناء مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في 12 يونيو/حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين، تم تزويده بجهاز التصنيف الدولي للأمراض لتنظيم المزيد من الاضطرابات في ضربات القلب، بحسب موقع "غول".

لكن مسؤولي الدوري الإيطالي يقولون إن إريكسن سيحتاج إلى إثبات أنه خالي تماما من أي مخاوف صحية، من أجل استئناف حياته المهنية في سان سيرو.

وأمضى إريكسن 6 أيام في المستشفى، وزود خلال تلك الفترة بجهاز مقوم نظم القلب ومزيل للرجفان القابل للزراعة، وهو جهاز متصل بالقلب بواسطة أسلاك ترسل نبضا كهربائيا لتصحيح أي إيقاعات غير منتظمة.

من ناحيته، شدد طبيب الفريق الدنماركي، مورتن بوسين، بعد خروج إريكسن من المستشفى في 18 يونيو: "هذا الجهاز ضروري بعد نوبة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب".

وتعرض اللاعب كريستيان إريكسن لأزمة قلبية، وسقط أرضا خلال مباراة الدنمارك الأولى في النهائيات القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن، واحتاج إلى إعادة إنعاش على أرض الملعب، قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.