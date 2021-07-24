جادون سانشو: تم الانضمام لمانشستر يونايتد بعد طول انتظار

وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن النادي ينتظر وصول بطاقة اللاعب الدولية، مشيرة إلى أن العقد الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026، يمكن تمديده لعام إضافي.
Now it’s official 🤝— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021
✔️ @Sanchooo10 pic.twitter.com/IA2DY1Gczs
وكان اللاعب جادون سانشو ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي خلال بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، ويعد من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا.
وخلال لعبه لصالح بروسيا دورتموند الألماني، سجل 50 هدفا وشارك في صناعة 64 هدف آخر.
THE WAIT IS FINALLY OVER. @ManUtd 🔴 pic.twitter.com/k4rEbNYmdg— Jadon Sancho (@Sanchooo10) July 24, 2021
ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "تويتر"، تدوينة تؤكد إتمام الصفقة، وأرفقها بتدوينة من حساب اللاعب سانشو، على "تويتر" يقول فيها: "بعد طول انتظار تم التعاقد مع مانشستر يونايتد".
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