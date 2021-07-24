جادون سانشو: تم الانضمام لمانشستر يونايتد بعد طول انتظار

علق اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، على انضمامه رسميا لفريق منشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى عام 2026، ليبدأ بذلك مسيرة جديدة بعدما قضى 4 مواسم مع بروسيا دورتموند الألماني.

وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن النادي ينتظر وصول بطاقة اللاعب الدولية، مشيرة إلى أن العقد الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026، يمكن تمديده لعام إضافي.

وكان اللاعب جادون سانشو ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي خلال بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، ويعد من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا.

وخلال لعبه لصالح بروسيا دورتموند الألماني، سجل 50 هدفا وشارك في صناعة 64 هدف آخر.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "تويتر"، تدوينة تؤكد إتمام الصفقة، وأرفقها بتدوينة من حساب اللاعب سانشو، على "تويتر" يقول فيها: "بعد طول انتظار تم التعاقد مع مانشستر يونايتد".