أولمبياد طوكيو: التونسي أحمد الحفناوي يحرز ذهبية في سباق 400 متر حرة للسباحة

أحرز التونسي أحمد الحفناوي، اليوم الأحد، ميدالية ذهبية في سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين، بحسب رويترز.

اول ذهبية للعرب في اولمبياد طوكيو من نصيب التونسي احمد الجفناوي “18 سنة” فقط في سباق الـ400 متر للسباحة الحرة 😍 😍 😍 👏🏻 👏🏻 pic.twitter.com/4iXQwwyIYL — عز (@MnbrMadrid5) July 25, 2021

وبهذا الفوز يهدي الحفناوي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الأولمبية الجارية، بعدما حصد لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي، أول ميدالية عربية.

🎥 — سباق نهائي الـ400 متر في السباحة الحرة #أولمبياد_طوكيو وفوز التونسي احمد الحفناوي بالميدالية الذهبية 🤩🤩🤩👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ARgi78xwpp — عز (@MnbrMadrid5) July 25, 2021

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية.