التونسية أُنس جابر تودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو مبكرا

خرجت التونسية أُنس جابر مبكرا من منافسات الدور الأول فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام الإسبانية كارلا سواريز، اليوم الأحد.

خسرت أُنس بمجموعتين متتاليتين من نافارو وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.

وكانت تونس تعلق آمالا على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

يأتي خروج أُنس بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها أحمد الحفناوي مفاجأة مدوية بحصد ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي قد حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كغ في التايكوندو يوم السبت.