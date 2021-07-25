آندي ماراي ينسحب من أولمبياد طوكيو... ونكسة أسترالية لفردي السيدات

انسحب حامل اللقب الأولمبي البريطاني آندي ماراي من أولمبياد طوكيو 2020 فردي رجال بسبب الإصابة، فيما ودعت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، منافسات فردي التنس للسيدات من الدور الأول.

وقدمت بارتي، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى آخرهما في ويمبلدون مطلع الشهر الجاري، أداء متواضعا أمام اللاعبة الإسبانية المصنفة 48 عالميا.

وشعرت بارتي بالاكتئاب بعد المباراة ورفضت التحدث إلى الصحفيين واكتفت بحديث قصير مع وسائل الإعلام الأسترالية.

ونصح الكادر الطبي اللاعب البريطاني ماراي البالغ من العمر 34 عامًا، الذي كان من المقرر أن يلعب مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، بعدم اللعب بسبب إجهاد في الفخذ.

وقال ماراي في بيان نشرته "رويترز": "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني اضطررت إلى الانسحاب لكن الطاقم الطبي نصحني بعدم اللعب في الفردي".

نذكر أن ماراي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في ملعب ويمبلدون في ألعاب لندن 2012، ودافع عن لقبه في بطولة ريو.