روسيا تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

هنأ وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، الرياضية فيتالينا باتساراشكينا على الميدالية الذهبية الأولى للمنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال في تصريح صحفي: يجب أن يكون انتصار الرامية الروسية فيتالينا باتساراشكينا في أولمبياد طوكيو مصدر إلهام للرياضيين الروس.

وحصلت باتسارشكينا، اليوم الأحد، على الميدالية الذهبية الأولى للفريق الروسي في الألعاب الأولمبية، حيث فازت في الرماية بمسدس هوائي من مسافة 10 أمتار.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الروسية فيتالينا باتساراشكينا تهدي روسيا أول ميلادية ذهبية في أولمبياد طوكيو

تبلغ باتساراشكينا 24 عامًا، وهي صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد 2016. كما حصلت على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في كأس العالم 2018، وحققت انتصارًا في دورة الألعاب الأوروبية 2019.