راموس ينشر صورة مستفزة مع مبابي

نشر النجم سيرخيو راموس، صورة وصفتها وسائل الإعلام الإسبانية بالمستفزة كونها تجمعه مع كيليان مبابي الذي يسعى ريال مدريد لضمه.

والتقط راموس الصورة خلال حصة تدريبة بعد عودة مبابي إلى تدريبات الفريق الباريسي ونشرها عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مع رسالة باللغة الفرنسية، جاء فيها: "إنه (مبابي) هنا في باريس"، وأرفق المدافع المخضرم الصورة برمز لوجه ضاحك.

واعتبرت وسائل الإعلام الإسبانية، إن صورة راموس مع مبابي، بمثابة رسالة إلى ريال مدريد وجماهيره، على أن اللاعب الفرنسي سيواصل المسيرة مع "باريس سان جيرمان".

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وأعلن فريق الباريسي، يوم الأربعاء، تعاقده مع نجم المنتخب الإسباني سيرجو راموس، قائد فريق ريال مدريد السابق.