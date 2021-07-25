الأرجنتين تفوز على مصر بهدف نظيف في أولمبياد طوكيو... فيديو

تعقدت فرص مصر في التأهل إلى دور الثمانية في كرة القدم بأولمبياد طوكيو بعد خسارتها 1-0 أمام الأرجنتين، اليوم الأحد.

وسجل المدافع فاكوندو ميدينا الهدف الوحيد للمنتخب الأرجنتيني بعد 7 دقائق من الشوط الثاني عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم إثر ركلة ركنية.

وضغط المنتخب المصري، الذي أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول، بحثا عن هدف التعادل لكنه لم ينجح في هز الشباك ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المجموعة الثالثة بعد تعادله بدون أهداف مع إسبانيا في مباراته الأولى.

ولدى الأرجنتين، التي خسرت مباراتها الأولى أمام أستراليا، 3 نقاط من مباراتين. وتلتقي إسبانيا مع أستراليا في وقت لاحق اليوم الأحد.