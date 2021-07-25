مدرب مصر الأولمبي: من يضيع الأهداف يخسر ونمتلك فرصة كبيرة أمام أستراليا

أكد المدرب والمدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، إن الفريق لا يزال يمتلك فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الثمانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، رغم خسارته أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية، إنه قال للاعبين بين الشوطين، من يضيع كثيرا سيخسر، مضيفا: "ونحن أهدرنا عدة فرص في الشوط الأول مقابل فرصة واحدة للأرجنتين بتسديدة في القائم، وسجلوا من كرة ثابتة تدربنا عليها كثيرا، ولكن عندما يتراجع تركيز اللاعب المصري تحدث أشياء كثيرة".

ولفت غريب إلى أن الفريق غيّر طريقة لعبه أكثر من مرة أثناء سير المباراة، بينما سجل الأرجنتين من فرصته الوحيدة في الشوط الثاني، هذا وارد في كرة القدم.

وأشار إلى أن الأمل موجود، حيث يمتلك المنتخب فرصة أمام أستراليا، لم يفقد الأمل رغم الوقوع في مجموعة قوية، متابعا: "ننتظر نتيجة مباراة إسبانيا وأستراليا لتحديد فرصنا".

وتحدث عن استعدادات الفريق بقوله: "سنكتفي باستشفاء وتدريبات خفيفة مع تدخل تكتيكي بسيط جدا لضيق الوقت بين المباريات".

واستدرك قائلا: "قالوا إننا ندافع أمام إسبانيا، وأمام الأرجنتين هاجمنا بتنظيم كبير سواء في الوسط أو الهجوم".

ورد على تأثير عدم وجود رأس حربة في منتخب مصر الأولمبي، بقوله: "لدينا أحمد ياسر ريان هداف الدوري، وصلاح محسن ورمضان صبحي من هدافي الأهلي وبيراميدز، بالتأكيد مصطفى محمد نجم كبير وهداف المنتخب الأولمبي، وإذا كان متاحا لأصبحنا أكثر قوة، ولكن لن أبحث عن أعذار ونقول أننا تأثرنا بغياب لاعب واحد".