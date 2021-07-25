ألمانيا تهزم السعودية بثلاثية وتطيح بها خارج الأولمبياد... فيديو

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله ناديم أميري في الدقيقة 12 وتعادل سامي النجعي للمنتخب السعودي في الدقيقة 30.
#Tokyo2020— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021
Germany 1-0 Saudi Arabia | Goal Germany 👏🏼🎥
For more goals 👇🏼@IFAST66 pic.twitter.com/lHMHZUOOq6
ثم سجل راجنار أتشي الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 43، بعده سجل النجعي الهدف الثاني له وللمنتخب السعودي في الدقيقة 50.
#Tokyo2020— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021
Germany 1-1 Saudi Arabia | Goal Sami 🎥pic.twitter.com/yK9lmX2WSP
وفي الدقيقة 75، سجل فيليكس أودوخاي الهدف الثالث وهدف الفوز للمنتخب الألماني.
#Tokyo2020— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021
Germany 2-1 Saudi Arabia | GOAL! Ache 🎥pic.twitter.com/daaWmCeWjt
وشهدت المباراة طرد أموس بيبر من المنتخب الألماني في الدقيقة 67.
Germany 2-2 Saudi Arabia | GOAL! Sami 🎥pic.twitter.com/FXXFD2qT74— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021
وارتكب الأخضر عدة أخطاء دفاعية في ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، مما تسبب في خسارته، وكان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر بعدما أهدر منتخب ألمانيا فرصتين للتسجيل رغم أنه كان يلعب ناقصا بعشرة لاعبين.
#Tokyo2020— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021
Germany 3-2 Saudi Arabia | GOAL! Felix 🎥
For more goals 👇🏼@IFAST66 pic.twitter.com/sThawvtuYv
وبهذه النتيجة، ظل المنتخب السعودي بلا رصيد ليودع منافسات البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة.
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