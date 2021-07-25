ألمانيا تهزم السعودية بثلاثية وتطيح بها خارج الأولمبياد... فيديو

ودّع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، عقب خسارته أمام نظيره الألماني بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله ناديم أميري في الدقيقة 12 وتعادل سامي النجعي للمنتخب السعودي في الدقيقة 30.

ثم سجل راجنار أتشي الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 43، بعده سجل النجعي الهدف الثاني له وللمنتخب السعودي في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 75، سجل فيليكس أودوخاي الهدف الثالث وهدف الفوز للمنتخب الألماني.

وشهدت المباراة طرد أموس بيبر من المنتخب الألماني في الدقيقة 67.

Germany 2-2 Saudi Arabia | GOAL! Sami 🎥pic.twitter.com/FXXFD2qT74 — 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) July 25, 2021

وارتكب الأخضر عدة أخطاء دفاعية في ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء، مما تسبب في خسارته، وكان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر بعدما أهدر منتخب ألمانيا فرصتين للتسجيل رغم أنه كان يلعب ناقصا بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، ظل المنتخب السعودي بلا رصيد ليودع منافسات البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة.