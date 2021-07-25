أمريكا تسقط أمام فرنسا وتتعرض لأول هزيمة في كرة السلة للرجال منذ أولمبياد 2004

خسرت الولايات المتحدة "83-76" أمام فرنسا، اليوم الأحد، ليتعرض الفريق الأمريكي لأول هزيمة في كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية منذ 2004.

وصعقت فرنسا الفريق الأمريكي في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية بكأس العالم 2019، وتفوقت مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في سايتاما بفضل 28 نقطة من إيفان فورنييه، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وهذه أول مرة تخسر فيها أمريكا، التي فازت بالذهبية الأولمبية ست مرات في آخر سبع نسخ من الألعاب، في مباراتين متتاليتين في كرة السلة منذ بدء مشاركة المحترفين مع المنتخب الوطني في 1992.

وكانت منتخبات أمريكا حاملة اللقب وفرنسا وإيران وأستراليا ونيجيريا والأرجنتين وإسبانيا تأهلت تلقائيا للبطولة بجانب اليابان البلد المضيف.