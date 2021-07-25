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    الرياضية التونسية هند ظاظا

    هند ظاظا لـ"سبوتنيك": غمرني شعبي بالسعادة رغم الخسارة... أتطلع إلى أولمبياد باريس

    © AFP 2021 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
    رياضة
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    خطفت لاعبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا ابنة الـ 12 عامًا، الأضواء في أولمبياد طوكيو، لتتصدر عناوين الصحف وأخبار وسائل الإعلام العالمية، كونها أصغر مشاركة في البطولة.

    وخرجت ظاظا من منافسات الأولمبياد بعد خسارتها أمام النمساوية ليو جيا (39 عاما) بأربعة أشواط نظيفة، في الدور التمهيدي من مسابقة كرة الطاولة، يوم السبت الماضي.

    وقالت ظاظا لوكالة "سبوتنيك" عبر الهاتف: "تمنيت أن أفوز لأنشر الفرح بين الجمهور، لكن الأمور لم تسير كما أردت"، مضيفةً: "حزنت كثيراً، وبكيت لما حصل.. لكن المشوار ما زال أمامي لتحقيق الإنجازات".

    وعقب خروج هند ظاظا من الأولمبياد، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة عبّر الجمهور من خلالها عن دعمه لها، وكتب الكثيرون منشورات تؤكد الفخر بمشاركة ابنة الـ 12 بالأولمبياد، فيما ذهب آخرون إلى محاولة مسح الدموع التي سالت على خديها عقب خروجها من المنافسات.

    علقت ظاظا على ذلك، بالقول: "تفاجأت كثيراً بتفاعل المتابعين في سوريا وخارجها، وغمرني فرح كبير بعد دعمهم لي.. أنا سعيدة جداً بذلك"، مؤكدةً أنها تعمل على تحقيق إنجاز خلال الفترة القادمة.

    وأشارت لاعبة كرة الطاولة السورية لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه لم يطلب منها تحقيق الفوز، لافتةً إلى أن المشاركة في الأولمبياد إنجاز كبير وأنها حاولت تحقيق شيء.

    وتصدرت ظاظا عناوين الصحف والمواقع العالمية خلال مشاركتها في الأولمبياد، وأوضحت ظاظا أن ذلك لم يسبب لها ضغطاً كبيراً، مضيفةً: "لكني شعرت بالخوف والتوتر خلال المباراة، وخاصة مع فارق السن الكبير مع منافستي".

    مستقبل جديد

    وأكدت ظاظا لوكالة "سبوتنيك" أنه بعد خروجها من الأولمبياد بدأت التفكير بمستقبلها وما يجب عليها القيام به خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها خلال أولمبياد طوكيو.

    وذكرت ظاظا أنها ستعمل على تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024، مطالبةً الاتحاد الرياضي العام في سوريا بتأمين معسكرات خارجية والمشاركة في مختلف البطولات لاكتساب المزيد من الخبرة.

    بدوره يامن الدندل، مدرب هند ظاظا، أوضح لوكالة "سبوتنيك" أنها لاعبة موهوبة، لكن بحاجة إلى تدريب متواصل لصقل مهاراتها.

    السورية هند ظاظا أصغر رياضية في أولمبياد طوكيو
    © REUTERS / LUISA GONZALEZ
    السورية هند ظاظا أصغر رياضية في أولمبياد طوكيو

    وبيّن الدندل أن هناك فرقاً كبيراً بين هند واللاعبة النمساوية التي تمتلك 6 مشاركات أولمبية وحاصلة على بطولة أوروبا ولديها خبرة كبيرة بكرة الطاولة.

    سبب الخسارة

    وأوضح الدندل أن ظاظا بدا عليها الخوف والارتباك خلال المباراة، ما أدى لعدم تمكنها من تقديم مستواها الحقيقي وإنما فقط 60 %، مضيفاً أن "هذا الشيء طبيعي، ويزول بكثرة المشاركات وإجراء المباريات الدولية".

    مشاركات ظاظا القادمة

    وكشف يامن الدندل، مدرب هند ظاظا، عن الاستعداد للمشاركة في بطولة العرب في الأردن بعد غياب دام عشر سنوات، مشيراً إلى أنه من خلال بطولة غرب آسيا للسيدات القادمة هناك إمكانية لهند للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

    وتتألف البعثة السورية في أولمبياد طوكيو 2020 من ستة رياضيين هم هند ظاظا، والسباح أيمن كلزية في سباق 200م فراشة، ولاعب الترياثلون محمد ماسو، ومجد الدين غزال الذي يشارك في مسابقة الوثب العالي في الـ 30 من الشهر الجاري، والفارس أحمد حمشو بمسابقة قفز الحواجز في الثالث من الشهر المقبل.

    ويختتم الرباع معن أسعد المشاركة السورية في الأولمبياد في رفع الأثقال بوزن فوق 109 كغ، في الرابع من الشهر المقبل.

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