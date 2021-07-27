ملاكم نيوزيلندي يتعرض لمحاولة عض من منافسه المغربي خلال الأولمبياد... فيديو

فاز الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا بالنزال الذي جمعه بالملاكم المغربي يونس باعلا، ضمن إطار منافسات الوزن الثقيل في الألعاب الأولمبية.

وشهد النزال حادثة غربية بعض الشيء حيث حاول الملاكم المغربي يونس باعلا عض نظيره النيوزلندي خلال إحدى الجولات.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح بإبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5- صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات نيكيا البالغ عمره 25 عاما بشأن الحادثة التي حصلت معه خلال النزال "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك"، قبل أن يضيف الملاكم النيوزيلندي أنه يعتقد أن منافسه المغربي تذوق الكثير من العرق.

وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".

ولم يرد بعد المتحدث باسم الوفد المغربي في طوكيو على طلب في رسالة عبر البريد الإلكتروني للتعليق على الأمر.