سباح روسي يحرز ميدالية ذهبية واللجنة ترفض تتويجه بسبب كمامة

تمكن السباح الروسي يفغيني ريلوف من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهرا، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس/آب.

وسجل ريلوف زمنًا قدره 51.98 ثانية متقدمًا على مواطنه كليمنت كوليسنيكوف (52.00) ثانية والأمريكي راين مورفي (52.19) ثانية.

وتعد هذه الميدالية الأولى من نوعها لروسيا بعد غياب عشرات السنوات، حيث كانت آخر مرة يحصد فيها سباح روسي ميدالية ذهبية في السباحة في أولمبياد أتلانتا 1996.

وشارك ريلوف (24 عاما) في الألعاب الأولمبية لأول مرة في ريو حيث احتل المركز السادس في سباق 100 متر ظهرا ونال برونزية سباق 200 متر ظهرا.

وفي سياق آخر، رفضت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو تتويج السباح الروسي بالميدالية الذهبية وهو يرتدي كمامة مع رسمة خاصة (كان مرسوما عليها وجه قطة).

وبعد مفاوضات قام السباح الروسي بخلع الكمامة للحصول على تتويج يليق به أمام الجميع.