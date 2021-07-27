زوجة واين روني ترفض قطع إجازتها بعد فضيحة خيانته لها

رفضت كولين روني زوجة واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابق ومدرب فريق ديربي كاونتي الحالي، قطع إجازتها في ويلز بعد تداول صور لزوجها داخل غرفة نوم وبجانبه عدد من الفتيات.

شوهدت كولين، 35 عامًا، على الشاطئ في شبه جزيرة للين مع أطفالها بعد أن انتشرت الصور المحرجة صباح الأحد، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

Coleen refuses to cut short holiday as footage emerges of Wayne Rooney walking with two blondes back to budget hotel https://t.co/VX2DZTOMoD — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 27, 2021

​طالب واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بالتحقيق في تداول صور مخلة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس الأحد، صورًا لروني داخل غرفة نوم وبجانبه عدد من الفتيات شبه العاريات في أحد الفنادق.

وطالب ممثلو روني بالتحقيق في تداول تلك الصور وكيفية التقاطها، خاصة وأن اللاعب لم يكن يعلم بوجود هؤلاء الفتيات حوله، ولم يوافق على نشرها، حيث تجمعن أثناء نومه، وقاموا بالتقاط الصور معه وهو نائم، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.