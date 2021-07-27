هل تعلم لماذا يعض الأبطال الميداليات.. لجنة أولمبياد طوكيو تطالبهم بالتوقف

لا يمكن للرياضي الفائز، بعد سماع نشيده الوطني ورؤية علمه مرفوعا عاليا على منصة التتويج الأولمبية، أن يقاوم أخذ قضمة من ميداليته.

ولقد أصبح المشهد مألوفا، وبات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة، لكن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 نصحت الفائزين بالميداليات بعدم قضمها.

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020 ليست صالحة للأكل. ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".

We just want to officially confirm that the #Tokyo2020 medals are not edible!



Our 🥇🥈🥉 medals are made from material recycled from electronic devices donated by the Japanese public.



So, you don't have to bite them... but we know you still will 😛 #UnitedByEmotion — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن عادة عض الميداليات كانت تهدف في بداية الأمر للتحقق من نقاء الذهب، حيث تترك الأسنان أثرا على المعدن المرن، ثم صارت عادة اعتادها الأبطال ولقطة مميزة يفضلها المصورون.

لكن ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 صنعت من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

وقالت اللجنة المنظمة: "نأمل أن يشكل مشروعنا لإعادة تدوير الإلكترونيات الاستهلاكية الصغيرة وجهودنا للمساهمة في مجتمع صديق للبيئة ومستدام جزءًا من إرث ألعاب طوكيو 2020".