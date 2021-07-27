توتنهام الإنكليزي يعلن انتقال لاعبه توبي إلى فريق الدحيل القطري

وجاء على موقع الفريق أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع فريق الدحيل القطري ينص على انتقال اللاعب توبي لينضم إلى صفوف الفريق القطري.
وأضاف الموقع: انضم المدافع (توبي) إلينا من أتلتيكو مدريد في يوليو 2015، وشكل شراكة مركزية قوية مع زميله البلجيكي يان فيرتونغن، حيث شكل الزوج العمود الفقري لتصفيات دوري أبطال أوروبا في 2015/16 وأفضل سجل دفاعي لنا في موسم الدوري الإنجليزي (26) من حيث عدد الأهداف التي تم تلقيها).
We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021
We wish Toby the very best for the future.
الآن يبلغ اللاعب من العمر 32 عامًا، ولعب توبي 236 مباراة خلال السنوات الست التي قضاها في توتنهام. كما لعب 113 مباراة دولية مع بلجيكا، ولعب في كأس العالم 2014 و 2018، وبطولة أوروبا 2016 و 2020.
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