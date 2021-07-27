روسيا تحقق ذهبية الجمباز للسيدات في الأولمبياد لأول مرة في تاريخها

وسجلت ليليا أخيموفا وفيكتوريا ليستونوفا وأنجلينا ميلنيكوفا وفلاديسلاف أورازوفا 169.528 نقطة. وحصل المنتخب الأمريكي على الميدالية الفضية 166.096 نقطة.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиадеhttps://t.co/170x93Nwdi pic.twitter.com/Q8gHi7vhz9 — РИА Новости (@rianru) July 27, 2021

​تم نقل قائدة الفريق الأمريكي، البطلة الأولمبية أربع مرات سيمون بيلز، إلى الفريق الاحتياطي خلال المباراة النهائية بعد إصابتها أثناء أداء القفز.

كما فاز منتخب بريطانيا بالميدالية البرونزية بعد أن حقق 164096 نقطة.