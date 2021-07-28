"قد أموت".. لاعب تنس روسي يتحدى التعب في الأولمبياد ويفوز

شق لاعب التنس الروسي، دانييل ميدفيديف، طريقه إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو، متغلبا على نفسه والمشاكل الصحية التي تعرض لها خلال لقاء منافسه الإيطالي.

وتغلب الروسي ميدفيديف، على الإيطالي فابيو فونيني، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6: 2 ، 3: 6 ، 6: 2، على مدار ساعتين و25 دقيقة.

واضطر الروسي الى استدعاء طبيب المباراة بعد شعوره بصعوبة في التنفس.

ونقل صحفي بريطاني يعرف باسم تيماني كارايول، الحوار الذي دار بين اللاعب الروسي وحكم المباراة وقال فيه اللاعب: "يمكنني إنهاء المباراة، لكن يمكنني أن أموت. إذا مت. من سيكون المسؤول؟".

Daniil Medvedev is struggling badly in the Tokyo heat/humidity again.



Umpire asks if he is OK: "I can finish the match, but I can die. If I die, who will take responsibility?" — Tumaini Carayol (@tumcarayol) July 28, 2021

هذا وتلقى صاحب الـ25 عاما الرعاية الطبية، ليواصل اللقاء ويضرب موعدا مع المصنف سادسا في الأولمبياد، الإسباني بابلو كارينو بوستا، في الدور القادم.