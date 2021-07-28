الأمريكية بايلز بطلة الأولمبياد 4 مرات تنسحب من طوكيو لأسباب نفسية

أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز، انسحاب النجمة سيمون بايلز من نهائي مسابقة الفردي العام ضمن منافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ورفضت بايلز المشاركة من أجل التركيز على صحتها الذهنية.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o — USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

ونشر الاتحاد الامريكي تغريدة جاء فيها "بعد الفحص الطبي، انسحبت سيمون بيلز من مسابقة الفردي العام. نحن نؤيد بشدة قرار سيمون ونشيد بشجاعتها في إعطاء الأولوية لصحتها. شجاعتها تظهر مرة أخرى سبب كونها نموذجًا يحتذى به لكثير من الناس".

وخسرت بايلز مع الفريق الأمريكي ميدالية ذهبية، بعدما خطف الفريق الروسي المركز الأول، لتحل بايلز وفريقها في المركز الثاني وتكتفي بالميدالية الفضية.